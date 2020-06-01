勞動基金運用局今（1）日公布今年截至4月底止，整體勞動基金評價後收益負2,954.5億元，收益率負6.97％，相較前3月大虧4,712.5億元，等於4月全球股市強彈，經評價單月虧損回沖後，收益轉正1,758億元。另受衛福部委託管理的國民金4月也轉正158.5億元，累而前4月虧損縮減為212.1 億元，收益率為負6.01％。

勞動基金運用局表示，4月全球受到新冠肺炎疫情影響，造成工廠大規模關閉，需求大減、原料供給短缺，製造業與服務業數據均大幅滑落，其中美國ISM製造業採購經理人指數（PMI）較3月下滑 7.6至41.5，非製造業指數較上月下降10.7至41.8。另非農就業人口較3月下降2,050萬人，創下1930年代經濟大蕭條以來最差，失業率則較3月攀升10.3％至14.7％，亦是二戰後高點。

4月因疫情因歐美朝向正面緩和發展，多國並逐步解除封鎖、重啟經濟活動，加上各國持續推出的振興追加方案，保護脆弱經濟體，紓解企業現金流動性壓力，各主要股票市場紛紛反彈。

MSCI全球、亞太、新興市場、台灣加權股價指數及巴克萊全球綜合債券指數，4月單月表現分別為10.71％、9.82％、9.61％、13.23％及 1.96％，前4月分別為負12.94％、負12.93％、-17.14％、負8.38％及1.63％。

整體勞動基金截至4月底止，規模為4兆3,061億元，其中新制勞退基金規模為2兆4,923億元，舊制勞退基金規模為9,397億元，勞保基金規模為7,146 億元，就保基金規模為1,355億元，職災保護專款規模為109億元，積欠工資墊償基金規模為131億元。

受到全球疫情蔓延，勞動基金短期績效受到影響，今年截至4月底，整體勞動基金評價後收益數為負2,954.5億元，收益益負6.97％。新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分為負7.18％、負8.44％、負6.10％、0.29％、0.29％及負0.2％。

另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,477億元，收益數為負212.1億元，收益率為負6.01％。

展望未來，亞洲開發銀行（ADB）5 月中報告，預估新冠肺炎對全球經濟的衝擊，若全球在6個月內抑制疫情，全球經濟損失將達 8.789兆美元，相當於全球GDP的9.7％，並強調政府政策干預將有助於減緩衝擊，建議各國強化各項政策，以免經濟復甦遭遇更多阻力。

而財政部於5月8日公布4月出口值為252.4億美元，月減10.7％，年減1.3％，累計前4月為1,039.2億美元，年增率2.4％，展望未來，因5G通訊、AI等新興科技穩定推展，遠端辦公、娛樂、電商與教學等宅經濟商機升溫，加上產能回台趨勢延續，均有助挹注我國出口，惟疫情未歇，雖各國近期陸續重啟經濟，全球消費、投資及生產活動尚難回復如常，我國上半年出口勢將受到限制。

勞動基金運用局表示，整體而言，隨著疫情出現趨緩跡象，加以各國積極推出強力貨幣和財政政策，舒緩資金流動性風險，並提振投資信心，未來疫情若能有效獲得控制，在各國振興措施助益下，下半年全球經濟應可逐步回升。

(工商 )