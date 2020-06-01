由經濟部工業局及高雄市政府經發局主導，委由資策會和宏達電在高雄大魯閣草衙道打造的「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」，已成國內最大體感遊戲場域，高雄經發局1日表示，為了培植新創團隊上架創作遊戲，即日起到6月30日，只要到奇點站遊玩新上架的8款遊戲，原價800元的A區+B區任兩款遊戲，優惠組合價只要499元，「多人新創遊戲」也只要399元優惠。

高雄經發局長伏和中指出，目前大魯閣草衙道奇點站，已有「獨角獸娛樂」、「愛吠的狗」、「樂美館」、「方兔互動娛樂」等多個團隊加入，光是去年度，就有12款包含親子遊樂、電競、射擊、冒險、教育等領域的自創產品上架，更有3款遊戲成功外銷國際。

他說，高市府規劃透過開放場域體驗，提升民眾對體感科技的了解，並與宏達電合作培植國內新創團隊研發創作，推動高雄成為全台最大體感科技中心，展現國內業者的體感研發實力。

宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，「KOSMOSPOT x VIVELAND奇點站」2018年10月成立，是目前國內唯一提供體感新創作品展示的舞台，透過申請、審核上架的作品不僅能有免費上架、票務、場域服務、行銷活動及曝光，更有機會獲得VIVEPORT全球性通路發布及VIVELAND全球通路市場上架銷售機會。

他說，未來，HTC將整合VR、AR、5G和AI技術，實現VIVE Reality的美好世界。

經發局表示，此次最新的 VR 創作體感推廣活動，包含有魔法動作遊戲《巫師與惡魔》、讓人尖叫連連的《屍鬼旅攝》、射擊反恐遊戲《夜鷹行動》、真實兇案改編的《三魂VR》、有如置身電影的《勇闖侏羅紀》與雙人組隊闖鬼屋的《愛厲撕VR》，還有適合兒童《可愛動物園》及嶄新手勢辨識的《魔法夜派對》等8款新創遊戲。

(工商 )