為防範新冠肺炎疫情捲土重來，食藥署已火速核准準新藥「瑞德西韋」許可，1000人次藥品最快7月底前抵台，不過又有跨國研究指出，亞洲人的治療效果最差。

陽明醫學博士胸腔重症醫師蘇一峰在部落格發文質疑「瑞德西韋Remdsivir仍然是亞洲民族的"人民的希望"嗎？」他指出，《新英格蘭醫學雜誌》NEJM刊登了瑞德西韋第二篇跨國研究，發現治療五天和治療十天的臨床效果相同，此外，比起白人與黑人，亞洲人的治療效果最差。蘇一峰說明，這是一個跨國的研究，總共收案397人，隨機分配到使用五天瑞德西韋或十天瑞德西韋，分別是200人與197人，研究發現使用5天與10天的治療效果相同。

NEJM刊登了瑞德西韋第二篇跨國研究，發現比起白人與黑人，亞洲人的治療效果最差。(圖/摘自蘇一峰臉書)

NEJM刊登了瑞德西韋第二篇跨國研究，發現治療五天和治療十天的臨床效果相同。(圖/摘自蘇一峰臉書)

這個研究的分組分析進一步發現，黑人因瑞德西韋的治療進步機會是亞洲人的3.8倍，白人因瑞德西韋的治療進步機會是亞洲人的2.45倍，也就是亞洲人的治療效果墊底。此研究亞洲收案國家有香港、南韓、新加坡、台灣，總共收案45名亞洲人。蘇一峰說，這已經是第三篇臨床試驗發現，(包括兩篇NEJM、一篇Lancet)，瑞德西韋在亞洲民族的治療效果很差。

蘇一峰補充，還有一半的病人資料還沒有發布，說不定後續資料的加入會讓結果更好，但也有可能更壞。根據瑞德西韋的臨床研究，重症使用呼吸器或葉克膜的患者無效，輕症與年輕人或白人的治療效果較好。至於瑞德西韋上市後的售價，他預估將是愛滋病老藥(lopinavir–ritonavir)的數百倍。

(中時電子報)