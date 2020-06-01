美女醫師黃宥嘉，日前在臉書表示不太喜歡女性在捷運上化妝，因為「畫了就跟沒話一樣醜」，犀利用詞引發網友熱議，對此網紅陳沂則怒嗆：「只要不要打擾到別人，那都是妳的自由啊，究竟招誰惹誰了呢」。

黃宥嘉表示坐捷運時，常看到乘客拿眉筆花妝，當下只想跟對方說：「畫了20分鐘跟沒畫，其實一樣醜啊」，還略為抱怨：「既然這麼重視化妝，不就應該好好在家認真畫完再出門嗎？」，對此網紅陳沂反駁：「只要不打擾到別人，那都是妳的自由」，而且需要在捷運上化妝的人，都是忙到來不及才會利用在通勤時上妝，因此化妝究竟招誰惹誰？更反問：「那在公眾場合也不要自拍，因為很多人不管怎麼拍也都還是醜」。

對此黃宥嘉則發文反擊，先指出日本女性大部分在家就會畫好妝，接著強調有些人喜歡過的層次很低，越是制止他們不要做還會生氣，這種人就該放生，此外對於被砲轟是父權遺毒還引發兩性戰爭，她則無奈表示：「反正男人與女人不要求自己的都不好討好，我結婚後就知道啦！沒有大驚奇」，更不忘嘲諷：「不要在捷運上化妝講一下就跳腳的人，其實什麼權力都無力爭取」。

(中時電子報)