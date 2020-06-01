國內新冠肺炎疫情趨緩，台北市7日起除中央規範外，原則上全面解封。副市長黃珊珊1日指出，國際疫情仍持續上升，明天將演練、討論解封後如何立刻再封，她強調，解和封都要很有彈性並急速應變。

中央流行疫情指揮中心宣布7日大幅度解封，黃珊珊今表示，除了中央還沒開放的公共運輸、公有市場，北市原則上都解封，包括小巨蛋主場館符合中央規定範圍內都開放，場館和門票會有半價優惠，盼鼓勵藝文團體多辦活動，明天北市教育局也將與各界討論校園開放時間。

不過，黃珊珊強調，在台灣全面解封情況下，昨天國際新增確診人數高達12萬多人，國內一片歡天喜地解封，國際疫情一直在上升中，還是令人很憂心。明天疫情小組將演練解封後，要如何立刻再封閉，北市會用很大的彈性因應。

黃珊珊說，解和封都要很有彈性並急速應變，就像是「晴天不用打傘，陰天把傘放在身上，雨天時要馬上撐傘。」在疫情趨緩時快速解封，一旦有本土病例出現就快速封閉。

她指出，台灣目前境內是安全的，但若開放境外或商務人士進來，北市會以快速應變方式處理封的問題，以後不會一個、一個封，所有局處一致化面對狀況，讓市民清楚了解今天解了，明天可能就封了。

(中時 )