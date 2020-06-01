《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（1）日的國際新聞重點。

【1】華府淪陷！美40城延長宵禁 3州進入緊急狀態

非裔男子遭白人警察壓頸後喪命，全美示威衝突再擴大，包括華府在內等40座城市31日晚宣布延長宵禁，另外包括德州、維吉尼亞州、亞利桑那州等3州宣布進入緊急狀態。

【2】日本放寛4國入境管制 有泰越沒台灣

日本讀賣新聞報導，隨著新冠病毒感染在有些國家較為減緩，以及商務往來的需要，日本政府正在考慮首先在新冠疫情趨緩的四個國家，放寬人員進出限制，分別是泰國、越南、澳洲和紐西蘭，台灣未列入。

【3】影》乘員飛龍號成功與太空站對接

5月30日，火箭從甘迺迪太空中心的39A發射台發射升空。兩名資深的太空人赫利（Doug Hurley）和貝肯（Bob Behnken）開始了為時19小時的旅程，終於在美國東部時間5月31日上午10:30（台北時間晚間10點30分）抵達國際太空站，這標示著乘員飛龍號太空船（Crew Dragon）的任務成功。

【4】日本小學、醫院再爆「群聚感染」 北九州市9天97人中鏢

日本福岡縣北九州市於5月25日讓小學、國中恢復上課，但5月31日卻新增12人確診新冠肺炎，其中有5人是小學同班同學，其餘則是北九州綜合醫院群聚感染。北九州市同一時期確診人數共計97人。

【5】全美動盪都怪它！川普擬將極左團體列恐怖組織

非裔男子之死引爆全美示威抗議，疑似將全國動盪歸咎於左翼組織煽動，美國總統川普31日在推特宣布，將會將「反法西斯主義運動」（Antifa）列為恐怖組織。

(中時電子報)