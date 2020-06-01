隨著6月已經展開，市場期待各國重啟經濟下，將持續為市場與經濟帶來助力，不過，威爾明頓信託基金會(Wilmington Trust)的Meghan Shue卻警告，投資人正輕忽「病毒」與「貿易」風險，認為不要期待市場出現V轉。

CNBC報導，威爾明頓信託基金會的Meghan Shue提到，我們認為疫情仍是市場最大的風險，不過隨著美陸關係緊張，投資人將面臨新的衝擊。

Shue認為，僅管美股從3月低點來表現不差，但股市的強勁就代表風險並未反應到股價上面。實際我們看到公衛危機對經濟的衝擊非常嚴重，可能占第二季GDP的40%，市場看起來或許正以V型復甦前進，但我們認為機會不大。

不過，Shue補充，這不意味大家要悲觀看待股市表現，她仍建議長期投資者可以留在股市，並建議多元化操作，但不要期待股市出現直線飆漲。

(中時電子報)