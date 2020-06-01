中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，曾發電子郵件給世界衛生組織（WHO）示警新冠病毒可能人傳人等說法。對此，台北市長柯文哲的夫人陳佩琪昨在臉書發文質疑，台灣只不過想跟世衛要更多訊息，當時台灣沒有病例，硬拗成台灣警告世衛的信，實在有點牽強。資深媒體人韋安則認為，陳時中想挑戰柯文哲，先要過陳佩琪這關，「這兩天，陳佩琪就出來打臉陳時中了」。

新冠肺炎疫情肆虐時，柯文哲經常「逆時中」，引發關注。如今連陳佩琪也加入！陳佩琪昨提及台灣先前發信給世衛示警的爭論，她認為這是武漢發布的訊息，台灣只不過接獲訊息後去函，想跟世衛要更多訊息而已。與其硬拗是台灣有先見之明警告世衛的信，倒不如宣傳台灣過去傲人的傳染病防治經驗與這次疫情治療方針，相信在國際上說Taiwan can help更能服眾。陳表示，一定有人要罵她「逆時中」，但以她的英文程度，加上當時台灣沒病例，說成是警告世衛的信，「有點牽強」。

對此，韋安則在臉書指出，陳時中想挑戰柯文哲，先要過陳佩琪這關。他說這兩天，陳佩琪就出來打臉陳時中了。未來若想選2022北市長，陳時中還要過藍營人氣王羅智強這關。韋安直言，抗疫不容易，政治更困難。「陳的人氣能不能延續到明年520，還很難說。想想柯文哲、韓國瑜當初的高人氣，現在不是都漏風了嗎？」

(中時電子報)