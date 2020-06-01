◎無薪假公司創新高 單一航空逾千人放假

勞動部今天公布最新一期無薪假（減班休息）統計，本期共有1330家、2萬6323人被放無薪假，其中實施的事業單位數創下有統計以來新高，但人數尚未突破最高的20餘萬人，本期實施的事業單位以批發及零售業達401家最多、製造業則以301家次之、住宿及餐飲業以162家再次之。

◎勞動基金回神 單月賺1700億

受到新冠肺炎影響，全球股、債市大幅下跌，勞動基金短期績效亦受到衝擊，今年截至 3 月底，整體勞動基金虧損達4712.5 億元，收益率為負-11.16％，但4月疫情趨緩，勞動基金單月收益逾1400億，但截至4月底前收益數仍為虧損2510億元。

◎人都回來了！高鐵6月30日起 每周大增121班

台灣高鐵公司經持續檢視旅運需求，並配合疫情逐步趨緩、民眾回歸正常生活，決定自6月30日起進行增班，總計每週提供949班次列車的旅運服務，較5月18日起實施「短期班表」之每週828班增加121班（南下71班、北上50班），班次提升近15％！

◎本周炎熱如夏 恐有36度以上高溫

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，本週「滯留鋒」在東海至台灣北部海面一帶南北徘徊，台灣都在暖氣團內，高溫約35、36度，「炎熱如夏」的天氣，應注意防曬、防中暑。

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(中時電子報)