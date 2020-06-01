疫情和北京推行「港區國安法」使中美角力白熱化，外界關於中美脫鉤的觀點也不絕於耳。社科院學部委員余永定認為，對於中美產業鏈脫鉤，中國要早做準備，確保5G等重要的產業鏈保持完整通暢；對於一般企業，可讓他們自行決定去留。

余永定近日在上海一個論壇上說，全球化過程不會終結，但必然存在高潮和低谷，「現在是潮落的階段」，中國應該做好相應準備，可以學習華為技術公司的對策，及早準備備胎。

對於一般企業，他認為應使其自行確定在產業鏈中的位置並自行決定去留，讓市場發揮更大的調配作用；但對於5G等非常重要的產業鏈，一定要確保產業鏈完整通暢，不能因美國破壞而中斷。對於涉及國家安全的企業，應該傾全國之力加以支援。

余永定說，產業鏈越長、越細，越能提高生產效率，但與此同時風險也大為增加。理論上，應該可以通過研究確定產業鏈的最優強度，即在受制於一系列條件的情況下，如何形成產出和風險的最優組合，實現效率最大化。他認為必須具體而深入的研究中國不同的產業鏈，且充分考慮地緣政治因素，然後對產業鏈做出調整。

他也指出，中國技術力量儲備不夠強大，是因為基礎研究方面還差得很遠，需要加強基礎學科研究。

不過，余永定也提到，由於中美經濟合作已進行了40年，雙方都進行了大量投資，「離婚」成本很高，且對雙方都是如此，這就給中國提供了調整的時間。

(工商 )