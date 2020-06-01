6月7日起即將逐步生活解禁，許多人終於可以透透氣恢復以往生活，台北中山希爾頓逸林酒店針對炎炎夏季，以酒店所在的條通商圈為背景，推出「酒池逸林住房專案」，入住逸林客房一晚，搭配La Salle森酒吧獨家特調的「酒條通調酒盤（價值990元）」，每晚只要3,299元，即日起開放預訂至8月31日，端午連假也適用。

台北中山希爾頓逸林酒店表示，不想住宿也可以選擇「酒食逸林組合」，品味時下最牛的10oz帶骨牛小排搭配酒條通調酒盤1組，只要1,699元，限定美味即日起開始提供至8月31日。

台北中山希爾頓逸林酒店位在中山北路與七條通口，這裡就是台北知名的條通商圈。條通商圈是過去日治時期鎖規劃的，當時名為「大正町」，是純日本人的住宅區，町內多為公教人員居住的宿舍。仿照日本古都形制規劃，街道為棋盤格式的規劃，條通即為日文街道之意。條通商圈共有一到九條通，範圍大致是中山北路-林森北路-新生北路之間，一條通就是市民大道，依序到九條通（林森北路138巷及145巷），條通商圈裡有著許多特色餐廳、咖啡廳、酒吧、燒烤店…等，因此一直是老饕們挖掘美食與許多國際旅客指定朝聖之地。

中山逸林酒店La Salle森酒吧以條通商圈特有的文化背景為發想，加上古代9大美人為靈感，推出「酒條通調酒盤」，依照調酒濃度與飲用順序依序設計一～九條通代表調酒，並依照調酒特性找出專屬的古代美人。例如一條通調酒是Tequila Tonic，像柔情似水的林黛玉一般，單純簡單卻不失酒味。三條通調酒是Screwdriver，略帶苦味的口感讓人想到生活的苦悶，但再苦你有苦守寒窯18年的王寶釧苦嗎？六條通調酒則是Malibu Pineapple，以甜蜜的Malibu椰子來姆酒為基底，就像楊貴妃一樣甜美可人。

「酒條通調酒盤」共有9杯經典調酒，一到九條通化身九大美人陪你喝一杯，嚐鮮價每組990元，每日18:00～22:00在La Salle森酒吧限定販售。更搭上近期最夯的10oz帶骨牛小排（原價1,188）成為「酒食逸林組合」，大啖軟嫩牛排、大口喝經典調酒，每組只要1,699元。搭配住房則推出「酒池逸林住房專案」，專案可雙人入住逸林客房一晚，再贈送酒條通調酒盤1組，希爾頓榮譽客會會員還可享房晚與點數累積，專案每房每晚只要3,299元（含稅與服務費），平假日皆適用，即日起開放預訂入住至8月31日的住房（端午連假亦開放），專案每日限量5間，每人每日限訂2間房，不可連續入住超過7晚，僅接受電話預訂。

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