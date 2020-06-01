金馬影后秦海璐接受WeTV《創造營2020》第二次舞台公演邀請，擔任特邀創始人代表，帶領親臨現場的觀眾，參與撐腰投票，她穿著粉嫩西裝，真誠點評女孩們的精采表現，事後更在微博透露，「找不到撐腰通道，現場不會用撐腰器，創始人我最開心的是看到很多一直都很欣賞的學員們，她們真的是敢！來和我一起看看女孩們吧，她們在舞台上有萬丈光芒。」
秦海璐真誠分享人生態度，「站得多高不重要，看得遠才重要。」點醒現場所有參賽女孩，她提醒學員，「你們還很年輕，真的不要著急，慢慢來。」該句也登上微博熱搜。而她出道21年，憑電影《榴槤飄飄》獲第38屆金馬獎最佳女主角獎與最佳新人獎，早已見過大風大浪，也為學員送上貼心鼓勵，對精采舞台從不吝嗇讚美之詞。
此外，秦海璐還在舞台上自曝是一位從來不節食的女藝人，她想跟學員田京凡PK食量，卻發現對方能一次吃8個糯米雞，所以只好勸退自己。
(中時 )
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