疫情逐步趨緩，民眾生活回歸正常，且6月7日將全面解封，台灣高鐵公司今日表示，經檢視旅運需求，決定自6月30日起增班，總計每周提供949班次列車，較5月18日起實施「短期班表」之每週828班增加121班，班次提升近15％。

高鐵表示，6月30日起加開之各班次列車，將依發車日前28天之售票規則，逐日開放購票。旅客可自6月3日（三）凌晨零時起，透過24小時服務之高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

高鐵先前因受新冠病毒疫情影響，嚴重衝擊運量，因此啟動二階段「短期調整班表」，自5月18日第二階段實施後，每周開行828班次列車。因應5月下旬以來疫情持續趨緩、旅運需求逐步回升，高鐵根據滾動檢討結果，機動增班。

先自5月25日起，於通勤時段每週增開4班次列車，續於6月1日再增開6班；隨後自6月12日至6月23日間於周五至周日增開33班，以滿足返鄉、出遊旅客需求。

本次則在端午疏運後，6月30日起再增開78班，總計較原828班次共增加121班次，包含：南下71班、北上50班，每周提供949班次列車的旅運服務，以更加充足之運能，方便旅客規劃行程。

高鐵敬請旅客乘車時配合政府各項防疫最新指引，力行「防疫新生活」運動，在保持社交距離前提下可於車上飲食，非飲食期間全程配戴口罩。

(中時 )