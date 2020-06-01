美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死引發全美不滿，各地都有人發起示威遊行，紐約30日還發生警車衝撞民眾的事情發生。根據最新消息指出，當天晚上有名女子在百老匯一帶阻礙交通被警方拘捕，被捕後她向警方提供住址，一看發現竟是紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）的官邸，這才知道原來該名女子是白思豪的25歲女兒基婭拉（Chiara de Blasio）。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，基婭拉30日晚間徘徊在曼哈頓下城的第十二街和百老匯，試圖阻礙該區交通，最後她在晚上10點30分左右被捕；消息人士指出，那個地方是示威的熱區，有一些警車被燒毀，甚至有發生警民衝突。

基婭拉被捕後警方提供了一個住址，而此地正是「格雷西莊園」（Gracie Mansion），是紐約市市長白思豪位於上東區的官邸，不過她當時並未向警方透露自己是市長的女兒。

報導中指出，基婭拉被捕後的一個小時，白思豪還在記者會上公開呼籲示威者趕快回家，他說：「我們感謝並尊重所有和平抗議活動，但現在是人們回家的時候了。」

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(中時電子報)