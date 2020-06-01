美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭市警蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死事件，不僅在美國各地引發示威、暴動，且抗議潮已蔓延至英國、加拿大等地。Google 原本訂於 6 月 3 日要線上發表 Android 11 beta，如今也可能受到此事件影響，已確定將延後發表。
Google 透過 Android Developer 的 Twitter 官方帳號宣布，雖然它們很期待跟大眾分享更多關於 Android 11 的消息，但是目前並非適合歡慶的時機，因此將會延後預定 6 月 3 日舉辦的活動，以及延後 Android 11 beta 釋出的時間。
Google 並沒有直接說明究竟是為何原因決定延後 Android 11 beta 發表時間，但透過推文可以推測，應與近日非裔男子佛洛伊德遭到警察壓頸致死的事件脫不了關係；而並非是由於 Android 11 beta 相關開發工作跟不上進度等內部問題所致。
Android 11 beta 的發表與釋出時間點之所以受到關注，這乃是因為凡申請加入 Android beta Program 測試計畫的一般使用者，都可以提前體驗新系統，而先前釋出的開發者預覽版(Developer Preview)，則是僅限有開發者帳號權限者才可以體驗(這些版本相對於正式版來說，都較不穩定，建議安裝在非主要手機之中來體驗)。
無獨有偶，與 Android 11 beta 類似的是，雖然 Google 從未正式公布過 Pixel 4a 中階新手機會在何時發表，但這款新機原本推測會發表的時間點也被一延再延。從原本的 5 月(Google I/O開發者大會往年舉行的時間點)延到 6 月，之後爆料達人 Jon Prosser 則是指出，由於市場調查與分析的緣故，Google Pixel 4a 可能延後到 7 月 13 日發表，並且很可能得等到 8 月、甚至是 10 月份才會上市。讓人對於這兩樣新品未來的命運，不由得略感擔憂。
(科技)
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