美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭市警蕭文（Derek Chauvin）壓頸致死事件，不僅在美國各地引發示威、暴動，且抗議潮已蔓延至英國、加拿大等地。Google 原本訂於 6 月 3 日要線上發表 Android 11 beta，如今也可能受到此事件影響，已確定將延後發表。

Google 透過 Android Developer 的 Twitter 官方帳號宣布，雖然它們很期待跟大眾分享更多關於 Android 11 的消息，但是目前並非適合歡慶的時機，因此將會延後預定 6 月 3 日舉辦的活動，以及延後 Android 11 beta 釋出的時間。

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon. — Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020

Google 並沒有直接說明究竟是為何原因決定延後 Android 11 beta 發表時間，但透過推文可以推測，應與近日非裔男子佛洛伊德遭到警察壓頸致死的事件脫不了關係；而並非是由於 Android 11 beta 相關開發工作跟不上進度等內部問題所致。

Android 11 beta 的發表與釋出時間點之所以受到關注，這乃是因為凡申請加入 Android beta Program 測試計畫的一般使用者，都可以提前體驗新系統，而先前釋出的開發者預覽版(Developer Preview)，則是僅限有開發者帳號權限者才可以體驗(這些版本相對於正式版來說，都較不穩定，建議安裝在非主要手機之中來體驗)。

無獨有偶，與 Android 11 beta 類似的是，雖然 Google 從未正式公布過 Pixel 4a 中階新手機會在何時發表，但這款新機原本推測會發表的時間點也被一延再延。從原本的 5 月(Google I/O開發者大會往年舉行的時間點)延到 6 月，之後爆料達人 Jon Prosser 則是指出，由於市場調查與分析的緣故，Google Pixel 4a 可能延後到 7 月 13 日發表，並且很可能得等到 8 月、甚至是 10 月份才會上市。讓人對於這兩樣新品未來的命運，不由得略感擔憂。

(科技)