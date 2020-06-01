全球新冠肺炎疫情重災區轉向拉丁美洲，巴西確診數超過51萬例僅次於美國，不過巴西股市卻是不跌反漲，聖保羅指數(IBOVESPA)在3月23日跌至63569點後一路展開反彈，截至5月29日收盤來到87402點附近，漲幅逼近4成。對於投資人來說，後續到底要怎麼操作相關巴西股市基金？

根據晨星基金統計顯示，以美元計價的巴西基金，雖然6個月績效依舊呈現3-4成負報酬，不過短期1個月績效已經轉正來到3%-10%之多，專家說，雖然整體疫情還沒獲得控制，但市場跌深後投資價值已浮現，投資人可以保持風險意識、不單一過度重押巴西股市，且分批介入為宜。

觀察歐美國家目前開始逐步解封，經濟活動重啟，讓原物料價格明顯彈升，形勢上對巴西相對有利。高盛策略師Kamakshya Trivedi在最新報告中點出，受惠於風險資產需求增長，以及下半年大宗原物料商品價格看漲，巴西股市將展開一波反彈攻勢，聖保羅指數目標上看90000點，是本波最佳反彈新星。

另外，巴西央行在5月一口氣降息3碼，基準利率來到3%史上最低，央行總裁坎波斯內托(Roberto Campos Neto)誓言，會運用外匯存底在必要時干預匯市，力圖撐住今年來重貶超過3成的里爾匯價，多管齊下意味著巴西政府希望透過寬鬆貨幣，來降低對經濟的衝擊，此舉振奮了市場信心，再加上全球央行釋放充沛流動性，也有利巴西股市好轉。

只是巴西疫情依舊嚴峻下，企業今年營運表現恐面臨下修，政府財政措施也使國家債務比率上揚，還存在政治不穩定變數，另外，政策發酵需要時間，綜合以上多空因素，專家說，巴西股市波動相對較大，想掌握行情、心臟得大顆點，切勿重押、酌量布局為宜。

(時報資訊)