記憶體模組廠小而美，第一季營運均交出好成績，今年以來也受到部分法人青睞，廣穎(4973)第一季毛利率創三年以來高點，每股純益0.95元。宇瞻(8271)、十銓(4967)第一季獲利均攀高，宇瞻上周五股價創下逾50元新高。

廣穎第一季交出亮麗財報，受惠近年致力的「市場/通路調整」與「產品結構多元化」策略，毛利率創三年以來高點，獲利年增逾5倍，每股純益0.95元，改寫近五季新高紀錄。今帶量上漲，股價創4月下旬以來新高。

廣穎電通2020年第一季營收10.5億元，年增17.5%；毛利率18.97%，年增近4.2個百分點，季增約3.2個百分點，並寫下三年新高；營業毛利1.99億元，相較去年同期與上季皆呈雙位數成長，分別增長50.4%與17.4%，也是四年以來新高。稅後淨利6048萬元，年增率511.18%，季增率387.1%；EPS 0.95元。但受疫情擴散影響，4月營收2.32億元，較去年同期減少29.5%，月減31.2%。

第一季受惠低價庫存以及市場需求熱，模組廠獲利強勁成長；宇瞻第一季每股獲利1.53元創下單季新高，4月營收6.11億元，月減15%，年減1.78%。

另外，十銓今年第一季每股獲利達2.28元新高，優於去年全年表現。十銓4月營收5.41億元，雖比3月高檔下滑18.65%，但比去年同期增加3.73%，為歷史同期新高，旗下電競、工控雙主軸業績續熱。

市調機構集邦科技表示，今年第二季DRAM價格預估季增一成以上，NAND Flash合約價續看漲5～10%，仍有利於記憶體模組廠營運。

記憶體模組大廠威剛(3260)看好下半年旺季到來，並預期5G需求將帶動記憶體市場供不應求的時間將可延續二年。威剛在低價庫存成本優勢下，2020年第一季淨利4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

(時報資訊)