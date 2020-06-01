據陸媒《21世紀經濟報》報導，成立9年的微貸網於5月31日宣布正式退出「P2P」網貸業務；不止微貸網，杭州碩果僅存的數家還在運營的網貸平台都將於6月底之前清零其網貸業務；另外，51信用卡也將於6月下旬全部退出其網貸業務，挖財也「正在按照政府要求來，轉型發力金融科技」。不過各家清盤方案具體怎麼做，還有待更具體的兌付方案。

事實上，杭州市有關部門在去年就提出了在今年年中出清的時間表，這個時間早於全大陸的時限。杭州一家頭部網貸平台的創始人就直言，「這是一個悲傷的故事」。

據中國互金協會數據顯示，截至今年2月29日，微貸網待還餘額為85.83億元（人民幣，下同）；5月12日，微貸網發布《未簽約新方案用戶資金量不足17億，未簽約用戶請盡快簽約》；方案僅上線14天，已簽約用戶資金量約54.5億，未簽約新方案用戶資金量不足17億；據此計算，截止5月12日，微貸網待還餘額在71.5億元左右。

受P2P暴雷退市潮影響，微貸網2018年11月上市開盤價為每股10.5美元，自2020年3月5日起，微貸網的股價就長期在每股1至2美元之間徘徊。有分析者稱，根據紐交所規定，股價長期低於1美元的企業將面臨退市。

此前數年還在苦苦支撐的網貸平台們都在盡一切努力推進整改，按照大陸中央頒布的一系列文件，積極聘請律師事務所、會計事務所進行把關，一條一條地按照文件來執行有關部門提出的改進要求。然而，一直「期待上級驗收細則的頒布」的平台們，終於給P2P業務畫下句點。

(旺報 )