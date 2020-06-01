口罩外銷今起正式開放，前總統馬英九回憶，他曾造訪過在疫情期間對口罩生產中出力甚多的不織布大廠「南六企業」，並感謝南六的付出，他也祝福口罩國家隊的成員們，能夠在國際市場上點亮臺灣，開創佳績。

馬英九今(1日)在臉書上表示，「南六企業」是臺灣不織布龍頭大廠，疫情期間，在董事長黃清山的帶領下，南六不僅維持國內口罩原料的穩定供應，同時也設置生產線投入口罩生產，協助政府防疫。

馬英九指出，黃董事長白手起家，從製造菜瓜布開始一路拚搏，並轉進不織布產業，且還在他任內的2015年獲經濟部「卓越中堅企業獎」，是不折不扣的隱形冠軍。

馬英九也回憶，他曾造訪南六公司以及黃董事長的老宅，瞭解他的奮鬥歷程，很佩服黃董事長的經營理念及熱心公益。馬英九說，臺灣四面環海，缺乏天然資源，就是因為有像黃董事長這樣吃苦耐勞、謙虛打拚的企業家，才締造出臺灣的經濟奇蹟。

今天政府開放口罩外銷，馬英九也贈上祝福，願南六及國內其他廠商的產品，都可出口到有需要的國家，這些口罩國家隊的成員們，產品在國際市場上點亮臺灣，開創佳績。

(中時電子報)