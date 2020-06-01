崔慈悌攝

由台美推動成立的全球合作暨訓練架構（GCTF）今年成立滿5周年，外交部長吳釗燮宣布將由北美司成立小組，作為GCTF祕書處，台美日三方今天也發表聯合聲明，加強與全球連結合作。美國在台協會處長酈英傑表示，這個平台不受政治干預，讓各國專業人士都能從台灣的經驗和專業能力中受惠。

外交部今天召開GCTF成立滿5周年記者會，吳釗燮表示，5年前台美簽署備忘錄，正式成立GCTF，希望透過這個合作品牌，發揮台灣的強項和專業，協助區域國家並建構加強多邊關係，增進台灣與理念相近國家的實質關係

，進一步拓展台灣的國際空間。

他說，近5年來，我們已經針對公共衛生合作、再生能源、數位經濟、網路安全以及媒體識讀等重要議題，舉辦23場國際研習營、邀請來自38個國家、超過500位相關領域的政府官員，以及與專家與會，吸引國際社會的關注，

許多國家紛紛表達參與的意願。他擔任外交部長後，也讓相關預算增加三倍。

他說，日本去年以政治夥伴身份加入GCTF，瑞典、澳洲等國也陸續加入合辦，吳釗燮也宣布，外交部北美司將成立訓練架構小組建立網絡，作為GCTF祕書處傳達台美與國際連結理念，展現與各國密切交流與合作。

近來新冠肺炎疫情在全球擴散，吳釗燮表示，GCTF透過視訊分享台灣模式反制假訊息，台美已從雙邊升級為全球夥伴，台日在政府合作也更密切，台美日三方會後也發表聯合聲明，將強化台美日全面合作夥伴關係。

酈英傑則表示，GCTF成立宗旨非常簡單，就是近期外交部長吳釗燮常說的口號，就是「台灣可以幫忙」，目前全球疫情肆虐，台灣提供給各國的援助顯而易見，但是2015年GCTF成立時，國際社會其實並不知道台灣如此慷慨且能夠提供如此豐富的專業知識，以及寶貴的經驗。

他說，美國一直以來都非常努力爭取台灣參與國際組織及論壇的機會，我們同時也認為，台灣能否與世界交流分享知識，不應該由國際組織領導階層任意決定「這樣風險太大了」，而且全球需要解決的問題過於複雜，2015年時，他非常榮幸的參與了該訓練架構成立過程，這也是他對美台關係最永續的貢獻之一。

酈英傑認為，許多國際論壇活動往往只是象徵性的，是高層領導人發表長篇大論的平台、

但GCTF的研習與工作坊都是非常實際聚焦於重點議題，參與者也都是真的會做事的人，而不是空有頭銜的人，GCTF活動通常以閉門方式進行，讓參與者可以沒有顧忌的交流想法。

在全球防治新冠肺炎疫情此刻，他認為，台灣控制疫情的表現，是全世界最優秀的，各國也爭相學習台灣模式，然而，因為中國施壓，台灣今年仍無法參加世界衛生大會，此時此刻，我們更應該感謝有GCTF這樣平台的存在。

他說，這個平台不受政治干預，唯一的目的就是讓專業人士從台灣的經驗、專業與慷慨受惠，期待往後與日本、台灣交流協會的朋友繼續努力，希望可以讓全球各國了解台灣是可靠的夥伴、民主的典範以及世界上一股良善的力量。他稱讚台美關係是「真朋友真進展」，也期待未來繼續努力。

(中時 )