國道一5車追撞 2人送醫救治 12:002020/06/01 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） 國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真） 國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故，共有2輛大貨車、2輛自小客車和1輛槽化車生發生追撞，2人因此受傷送醫，該事故也一度造成該路段大塞車，目前事故發生經過尚在調查中。 嘉義縣消防局指出，上午8點10分接獲報案，指國道1號南下264公里處發生多車連環追撞事故，據報2人受傷，所幸無人受困，警消抵達時，發現是2輛大貨車、2輛自小客車及1輛槽化車發生追撞，救護車分別將左腕疑似骨折的50多歲女性和後腦杓輕微血腫的30歲男性送醫救治。 (中時 ) #追撞 #事故 #大貨車 #客車 #自小客車 也許您會感興趣 社會熱門新聞 里長娘撿回舊鐵櫃1年後赫見百萬金磚 物歸後代 - 社會 她將過世嬤遺體藏冰箱16年 爽領500萬老人年金 - 社會 獨家》日前才傳弊案遭搜 國防部網軍士官留遺書失蹤4天 - 社會 女孩海邊撿到巨大「綠貝殼」 父激動大叫：發財了 - 社會 新娘「露背婚紗」秒殺全場 一轉身全驚呆：女神級大美人 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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