國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故。（讀者提供／呂妍庭嘉義傳真）

國道一號中山高南下264公里嘉義段，今1日天早上8點左右發生5車連環追撞事故，共有2輛大貨車、2輛自小客車和1輛槽化車生發生追撞，2人因此受傷送醫，該事故也一度造成該路段大塞車，目前事故發生經過尚在調查中。

嘉義縣消防局指出，上午8點10分接獲報案，指國道1號南下264公里處發生多車連環追撞事故，據報2人受傷，所幸無人受困，警消抵達時，發現是2輛大貨車、2輛自小客車及1輛槽化車發生追撞，救護車分別將左腕疑似骨折的50多歲女性和後腦杓輕微血腫的30歲男性送醫救治。

(中時 )