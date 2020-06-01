寶佳集團以寶佳資產管理及嘉源投資兩公司名義，從去年10月起持續增加對鑄件大廠永冠-KY持股，5月底持股提高至17.07％提高18.14％，超越永冠董事長張賢銘持股而成為單一最大股東，永冠6月19日股東會將補選1席董事，經張賢銘與寶佳集團高層見過面，將由寶佳資產管理派人出任董事。

寶佳集團旗下寶佳資產、嘉源及源通三家公司去年2月起持續敲進東元股票，截至5月底持股從4月的22.27％提高至23.3％。去年10月起又以寶佳資產及嘉源投資兩公司大舉敲進永冠股票，截至5月28日兩公司持股合計達18.14％，其中寶佳資產持有永冠股份從4月8.49％提高至9.25％；嘉源投資持股也從上次的8.58％增加至8.89％。

永冠董事長張賢銘日前與與寶佳集團高層會面後，決議今年6月19日股東會，補選1席董事，確定提名寶佳集團旗下寶佳資產管理出任董事，並列入股東會議案。

此外，永冠因應政府推動離岸風電國產化政策，敦促西門子歌美颯及三菱維斯特兩大離岸風機製造廠均向永冠採購離岸風機鑄件，預計斥資50億餘元，在台中港區設廠，預計今年內動土，2022年完工啟用。為籌措建新廠所需資金，永冠董事會決議向股東會提出辦理現金增資5千張暨辦理第三次無擔保轉換公司債15億元，或是私募普通股20,000張及公司債15億元，預計募資15億～20億元，兩議案均列入6月19日股東會議程，未來將擇一辦理。

(工商 )