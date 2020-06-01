全國商總理事長賴正鎰今（1）日表示，針對最近廣泛討論的「房屋稅條例修正草案」囤房稅議題，他表態：「反對囤房稅！」並建議政府，應先加速推動都更與危老；多年來政府大幅調高公告地價，已助長地價高漲，如今更面臨缺工與砂石飆漲，營建成本大幅抬高，讓房價「回不去了！」

賴正鎰今（1）日表示，政府多年來接連打房與調控，政策多到快把房地產業掐死，如果政府還要增加囤房稅的話，這是「長工望落雨，乞食望普渡」，恐怕只是「癡人說夢」。

賴正鎰表示，政府應先加速推動都更與危老，並檢討公告土地現值與公告地價，降到5年前行情，降低土地增值稅、房屋稅與地價稅，不然土地價格一再飆漲，加上砂石漲價、工地缺工，房價已經「回不去了！」

賴正鎰認為，政府應少訂打房制度，讓房市回復市場機制，比如房地合一稅制與豪宅稅都要退場，不然現在建商只能賣中小坪數的房子，想買大坪數的人也因為房屋稅與地價稅的高稅額而嚇到退舍三步，完全不敢碰，使得建商大坪數的房子完全賣不動，大坪數、高總價產品去化速度趨牛步化，現在只要60坪以上就很難賣，感覺是房地產的「新天花板」。

商總不動產委員會指出，內政部日前發布新聞，從財政部107年房屋稅籍所有人歸戶統計推估，持有1間房子的人，共擁有約800萬間房子，占總數約75％；持有4間以上房子的多屋者，共擁有約47.7萬間房子，僅占房屋總數4.5％。

依據內政部公布的資料數據，換個角度說，也就是持4房以上的人，全國還不到12萬人；全國約有14.7萬人持有3房，全國約82.7萬人名下持有兩房，其餘75%約800萬人，名下只有1間房。

內政部也分析107年9月至108年8月的一年之間，買屋與賣屋者擁有房屋情形，發現首購者購買的住宅占全部交易量的71%，擁有1屋者賣出的住宅則占整體交易量的44%。相較之下，擁有4屋以上者所購買的住宅僅占全部交易量的3.8%，賣出的住宅則占整體交易量的13%。就數量而言，多屋者在這段期間擁有的住宅數量，減少約1萬3000戶，顯見沒有囤房情況。

賴正鎰說，從內政部公布的統計數據來看，可見政府八年多來的打房政策，包括豪宅稅、奢侈稅、實價登錄、房地合一稅、地段稅等政策快要搞死，加上四年前各地政府調高公告現值與公告地價，雖然逼退投資客，但也導致「房屋持有稅」創下天價而陷谷底，而且還有「分地段課稅」，一國多制，簡直是「居住不正義！」

他指出，高持有稅讓地主、屋主及建商都受不了，政府應該凍漲公告現值與公告地價，讓房屋稅與地價稅，以及土地增值稅全面調降。

他建議將持有1年以內買賣所得的資本利得稅，從課稅45%降為20%；持有1至2年以內，從35%降為10%，持有兩年以上就可全免，且基於互惠原則，不分本國人或外國人，所得課稅的稅率應一致，營造有利雙方投資往來，今年應該廢除實施滿五年的房地合一稅，適時的退場，讓房市回歸市場機制，房產買賣能根據市場需求，達到均衡發展。

(工商 )