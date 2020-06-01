台北國賓飯店國賓川菜廳自6月1日起推出10道主廚推薦，除了結合正宗川菜做法與當季在地食材，打造出多道香麻的道地川味，也端出多道「不辣的川菜」，讓饕客體驗變化萬千的川味美饌。

台北國賓川菜廳主廚徐鳳欽師傅端出本季新菜「剁椒粒粒香」，以彈嫩帶勁的牛肚搭配口感爽脆的小黃瓜與茄子丁，加入特製剁椒醬入味，整體滋味清爽麻口、爽脆輕盈，是開胃首選。

為落實「吃在地、品當季」，主廚也將夏季盛產時令蔬菜「竹筍」入菜，推出兩道美饌，其中「綠竹筍珠雞湯」選用「高纖綠寶石」綠竹筍與帶獨特清香的雪菜熬煮，再以酸菜葉包裹雞肉塊與能清熱解毒的洋地瓜加入湯中，標標口味清甜且無負擔，顛覆客人過去對雞湯油膩厚重的刻板印象。而「糊臘山竹筍」嚴選口感細嫩脆甜的花蓮野生箭筍，川燙後拌以川菜靈魂「刀口辣椒粉」並淋熱油，牽引出二荊條辣椒的明媚辣香，搭配箭筍香辣脆口，令人欲罷不能。

川菜共有24種味型，酸辣、甜香、鹹鮮、怪味一應俱全，國賓川菜廳本季新菜「千層酥脆餡餅」以及「黑芝麻菠菜捲」都是不辣的佳餚，其中「千層酥脆餡餅」極考驗主廚功力，將薄脆餅皮與肉餡層層堆疊，一口咬下，「喀滋」聲清脆悅耳，鮮甜肉汁滿溢口中，與特製醬汁酸香滋味形成絕妙搭配。另一道工序繁複的「花椒糯米樟茶鴨」原是四川宴席名菜，主廚保留其精隨並稍加改良，將花椒粒翻炒後逼出香氣，香而不辣，與糯米、冬菇丁、筍丁一起入鍋蒸透，帶皮鴨肉薄片結合香氣四溢的熟糯米，下鍋炸至金黃酥脆，入口皮酥肉嫩，鮮美彈牙中帶有芬芳茶香，尾韻清甜。

(工商 )