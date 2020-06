自疫情延燒以來,各國政府密切關注經濟數據以採取動作對抗疫情。然而國際貨幣基金組織(IMF)在官網發表文章點出,受疫情影響,關鍵的經濟指標可能出現偏差或甚至不具準確性。

隨著近幾周各國陸續公布2020年第一季國內生產總額(GDP),IMF在官網上發布了一篇文章探討了當前經濟數據的準確性。IMF指出,準確且即時的經濟指標對於政策制定相當重要,尤其在疫情危機當中,各國政府、央行和投資人都會根據經濟指標來決定如何採取行動,但新冠肺炎疫情導致數據蒐集受限,若沒有值得信賴的數據,政府將無從得知疫情是如何傷害經濟及民生,更無從得知經濟復甦的速度。

受疫情影響,各國皆採取限制措施,使得統計單位的人員必須待在家中,這項措施成為調查上的關鍵阻礙,因零售商品的價格統計需要實際的造訪店家方能獲得準確數字,但目前在大多數國家難以實施;同樣的,因許多企業根本無暇回應調查問卷,因此難以獲得產業的生產及投資計劃。

受疫情影響,各國在調查價格及生產資訊時多會遇上資訊延遲或只能獲得部分的資料,IMF認為,若無法及時地更新重要經濟數據,政策制定者將無從參考。

IMF對此提出解決辦法,在傳統經濟數據無法即時更新時,各國可利用新穎的方式獲得數據,舉例而言,若無法獲得零售商價格,可以採用網路購物的售價取代。

文章來源CNBC:

IMF says pandemic may skew economic data and cause them to be less accurate

(https://www.cnbc.com/2020/05/29/coronavirus-may-cause-gdp-economic-data-to-be-less-accurate-imf-says.html)

(工商 )