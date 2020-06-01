綜藝天王胡瓜與小禎攜手主持節目《地球人請回答》，2日將播出「工作真的比健康重要嗎？我該回疫情重災區上班嗎？」主題，邀請楊千霈、詹子晴、哈孝遠及張雁名上節目，分享疫情影響。最近才登記結婚的詹子晴自曝，其實老公向她求婚也是因為疫情延燒，讓他深刻體悟到要珍惜身邊的家人及愛人，兩人才決定步入禮堂。

5月28日剛登記結婚的詹子晴透露，老公有位住英國的朋友在臉書分享，某天爸爸出現一些咳嗽感冒的症狀，決定前往就醫，沒想到當晚就被通知爸爸已確診需隔離，英國的醫療服務不如台灣健全，爸爸住進醫院後竟聯繫不上，全家只能心急如焚的等待，沒想到隔了一周左右，等到的是院方帶著爸爸的骨灰來按門鈴。詹子晴表示老公因為這個故事決定求婚，「因為他不知道哪一天、什麼時候，會是我們見的最後一面。」

小禎（左）聽到胡瓜說「通通買」立刻撒嬌。（中天綜合台提供）

而哈孝遠提及，前陣子因拍攝拉扯動作戲不小心跌倒，跌坐在同劇演員的腳上，他不好意思說：「通常骨折不太需要開刀，但醫生說他『斷得很乾淨』，所以當天晚上馬上開刀。」但因疫情影響，哈孝遠並未前往醫院探視，而是選擇與該演員透過視訊，關心他的復原狀況。哈孝遠也呼籲大家，為了醫院的護理師及醫生們著想，「多一個人來探病，他們就有多一分風險和責任，真的很辛苦！」

小禎則表示因為疫情影響，宅在家的時間變多了，因此也跟風想買健身環及遊戲片，但因為買的人多，遊戲機和遊戲片的價格都不斷上漲，讓她好猶豫：「我到底要買這個漲完價的價錢，還是等遙遙無期的原價呢？」胡瓜一聽霸氣秒回：「小孩子才做選擇，通通買！」讓小禎樂得直呼：「謝謝爸爸！」《地球人請回答》周一至周五晚間11點中天綜合台播出。

(中時 )