新北市新莊區陳姓男子家中飼養4隻黑狗，卻因不明原因而不願再飼養，4月15日先將其中2隻小黑載到板橋動物之家棄置，上月13日再度將2隻黑狗放在同樣的位置，4隻狗兒先後遭棄養，更因此失去對人類信任而關閉心房，可憐模樣讓動保處心疼不已，調閱監視器後鎖定陳男，重罰31萬2500元。

上月13日，板橋動物之家門口發現2隻小黑狗遭人棄養門口，工作人員連忙將狗兒帶進所內檢查身體，調閱監視器更發現，棄養黑狗的貨車在4月15日就曾現身，同樣是為了棄養犬隻而來，動保處立刻會同警方調查，在短時間內鎖定陳男。

動保處循線找到陳男在桃園的戶籍地址，管理員供稱他已不住在此處，深入調查後發現他現居新莊區龍安路，立刻會同警察前往，陳男則對棄養犯行坦承不諱，依棄養累犯重罰15萬元，加上狗兒未經寵物登記與絕育，更未注射狂犬病疫苗，因是累犯而加重處分，共計重罰31萬2500元。

4隻狗兒目前則在動物之家安置，獸醫初步檢查，確認狗兒年紀在1到2歲間，身體狀況還算良好，但明顯怕人而躲在角落，推測是因被棄養而失去對人類的信任，現已為牠們植入晶片和注射狂犬病疫苗，將在結紮後開放領養，讓牠們回歸家庭生活。

動保處呼籲，若因家庭變故或種種原因而無法繼續飼養寵物，應詢問身邊親友是否有人願意收養，或透過動保處毛寶貝幸福轉運站媒合新飼主，若惡意棄養將導致罰款，棄養人也將不得再認養或飼養寵物。

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(中時電子報)