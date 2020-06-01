某媒體日前報導，民進黨立委賴品妤母親任職某建商公司獨董。對此，賴趕緊澄清表示，母親的確任職該公司獨董，但該公司並非家族企業。然而，有網友查詢該公司的背景，意外發現和大陸關係匪淺，直言顏色對了，賺錢不分藍綠！

對於《風傳媒》報導「立委政商關係大搜查」一事，賴品妤27日在臉書澄清聲明如下：

1. 報導中「第10屆立委家族具建商背景一覽表」，提及賴品妤和力麒建設關係一事並非事實，力麒建設並非賴品妤之家族經營企業。

2. 有關本人母親吳如萍擔任力麒建設獨立董事一事為事實，其獨董聘期自2019年6月至2021年6月，接任獨董乃本人參與第10屆立委選舉前。

3. 本人母親吳如萍並未持有力麒建設之股份，並將於2021年6月任期屆滿時卸任獨董一職。

賴品妤臉書。（摘自賴品於臉書）

不過，批踢踢網友發現，力麒建設和大陸的也有深厚的關聯。據《旺報》2013年12月報導，力麒建設表示，該公司在成功引進大陸京泰發展、北控水等北京控股集團（北控集團）成員作為策略聯盟夥伴後，2014年將正式進軍大陸市場，董事長郭淑珍表示，明年將是該公司的海外布局轉型年，預估營收獲利表現將優於今年。

網友留言。（摘自批踢踢網路）

郭淑珍更指出，估計未來大陸政府在環保水務的投資金額將高達4298億人民幣，其中汙水處理的建設投資達1177億人民幣，顯示未來大陸的水汙染處理行業具備發展潛力，也成為力虡搶攻海外市場商機的機會。

而《中時》2016年報導也指出，力麒建設與大陸北京控股集團合作關係密切，不僅跨足兩岸水資源市場，雙方還計畫在日月潭蓋高檔飯店，甚至進軍古巴，投資百億大型開發案。

針對外界盛傳力麒為民進黨派系金主，郭淑珍表示，「大家生意人不分藍綠，兩岸應該要更開放、良性互動才是。」更直言，「兩岸的資金投來投去，經濟互惠又何妨？大家都想投資賺錢而已，沒什麼統戰不統戰。」

對此，許多批踢踢網友更譏諷，「顏色對了，賺錢不分藍綠。顏色不對，中共同路人獨董」、「翻譯：我媽沒持有股份當獨董，但報哪邊的明牌我媽最清楚」、「有臺灣價值，沒關係」、「這時候又變不分藍綠了，真是噁心阿」、「要良性互動我投kmt就好啦」、「說的好像獨董就沒有影響力一樣」、「有臺灣價值就不是中共同路人了呢」、「年輕人新政治，根本笑話」！

網友留言。（摘自批踢踢網路）

(中時電子報)