高雄市長韓國瑜罷免案投票日將在6日舉行，北市勞動局長陳信瑜呼籲，北市的事業單位雇主，應讓設籍在高雄市且具有投票權的勞工放假返鄉行使投票權，工資照樣要給，不應妨礙勞工，如有雇主不准假或不給工資，勞動局會協助爭取權益。

中央選舉委員會已指定，6日為高雄市第3屆市長罷免案的投票日，勞動局指出，依《勞動基準法》第37條及第39條規定，事業單位雇主，應讓具有投票權的勞工，於6日准予放假投票，且工資照給。

陳信瑜表示，「具投票權且該日原屬工作日」的勞工，應予以放假；原本不需出勤者，不另給假給薪；所謂的放假，是指自午前0時至午後12時、連續24小時，雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應加給該工作時間的工資，且應不妨礙勞工投票。

關於「具投票權且該日原屬《勞動基準法》第36條所定休息日或例假」的勞工，陳信瑜說，本來就可行使投票權，不需另外給假；雇主徵得勞工同意於休息日出勤者，也應依《勞動基準法》第24條規定計給工資，且不妨礙勞工投票。

陳信瑜強調，投票是勞工行使公民的權利，呼籲北市的事業單位，在6日當天，雇主都應讓設籍在高雄市且具有投票權的勞工放假返鄉行使投票權，若北市勞工遇到有雇主不准假，或未依法給付工資的情形，可向勞動局申請勞資爭議調解、申訴，勞動局會協助爭取權益。

(中時 )