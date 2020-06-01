今（1）日上午11時許，1輛水泥預拌車行經新北市板橋區環河西路、華江五路口，左轉時，2部機車疑因煞車不及，接連高速衝撞水泥預拌車左側，2名騎士現場失去生命跡象，已送往醫院急救，警方現到場調查車禍原因，釐清肇事責任。

(中時 )