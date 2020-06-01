先前一度萌生參選美國總統念頭的獨行俠老闆庫班，如今成為首位加入反種族歧視遊行的NBA球隊老闆，他在1日帶著賈斯汀傑克生、鮑威爾、克勒伯、布朗森等獨行俠球員，一起加入站在達拉斯警察局前面示威抗議行列，卻遭鄉民狠酸！

「這是我們的社區、我們的國家，」庫班接受《達拉斯晨間新聞》採訪時表示，「目前兩邊都受到傷害，我希望能來這裡傾聽，更進一步了解非裔美籍社區當前所經歷的苦痛，我也想要展現獨行俠這支球隊會站在這裡提供一切所需幫助。」

庫班作風向來敢衝敢講，也很愛護自己球員，甚至不惜痛罵裁判，他更是積極參與政治事務，先前才會考慮參選美國總統，最後卻因老婆與親友反對而打消念頭，如今眼見美國爆發黑人遭白人警察暴力執法致死事件，他當然親上火線。

只是庫班這種率先站在街頭抗議做法，卻遭酸民狠酸，因為他先前堅決不肯開放訓練場館，如今卻帶自家球員上街抗議，完全無視社交距離限制，就有酸民痛批，「假如你不在乎病毒的話，那就開放訓練館，別再裝作很關心球員健康的樣子！」

(中時 )