解放軍消息人士說，就從2010年北京宣布，考慮設東海防空識別區（ADIZ）的那年起，中方就一直計畫設置南海防識區。後來北京在2013年宣布，劃設東海防空識別區，但仍在等適當的時機宣布南海防識區。

據《南華早報》（South China Morning Post）5月31日報導，一位要求匿名的解放軍消息人士說，南海識別區提案涵蓋了南海的東沙群島，西沙群島和南沙群島。

(中時電子報)