南早：陸擬設南海防識區 將適時宣布 11:552020/06/01 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 解放軍消息人士說，就從2010年北京宣布，考慮設東海防空識別區（ADIZ）的那年起，中方就一直計畫設置南海防識區。後來北京在2013年宣布，劃設東海防空識別區，但仍在等適當的時機宣布南海防識區。 據《南華早報》（South China Morning Post）5月31日報導，一位要求匿名的解放軍消息人士說，南海識別區提案涵蓋了南海的東沙群島，西沙群島和南沙群島。 (中時電子報) #南海 #東海 #防空識別區 #防識區 #中國大陸 #台灣 #東沙 #西沙 #南沙 #群島 也許您會感興趣 軍事熱門新聞 越南生產VCM-01巡弋飛彈 射程達300公里 - 軍事 南早：陸擬設南海防識區 將適時宣布 - 空軍 日本展示最新10式戰車 - 軍事 航速60節！陸野牛氣墊船形成戰力可攻台 - 軍事 軍聞集錦》 陸版隱形超級大黃蜂艦載機傳試製 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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