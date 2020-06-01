據市調研究報告顯示，受惠ASUS VivoBook S14 / S15多款新品上市，華碩輕薄型筆記型電腦(≦20mm)1到4月平均市佔，以近5成佳績獨霸台灣輕薄筆電銷售冠軍。華碩今(1)日宣布6月再推13.3吋輕薄便攜的ASUS VivoBook S13，幻彩白、搖滾黑將於全通路販售；新色「幻彩獨角獸」則由momo購物網獨家販售，6月10日至6月30日購買VivoBook S13「幻彩獨角獸」就送「ZenPower 10000 (晨霧粉，市價NT$899)」；6月15日至6月21日加碼再送1000元momo幣。

ASUS VivoBook S最新形象影片請來僅有20歲的YouTuber「亞歷三小」合作，「亞歷三小」以獨特的拍攝風格以及強烈的個人魅力在網路世界走紅，與VivoBook S「有色有膽」勇於展現自我的態度不謀而合，影片推出後受到各界好評。首次與專業團隊合作拍攝的「亞歷三小」表示：「對於成果很滿意，這次合作的ASUS VivoBook S除了有多彩吸睛的外型及窄邊框螢幕，還有一個很特別的Enter鍵跳色設計，象徵著有色有膽，大聲說出自己的想法。因為沒有比說出自己想說的，堅持自己想做的更重要的事。」

華碩 VivoBook S形象影片

全新ASUS VivoBook S14 / S15自4月上市以來，以多彩的金屬質感機身、螢光跳色的Enter鍵設計及隨機附贈專屬VivoBook潮流塗鴉貼紙，大膽展現自我風格，深受年輕族群喜愛。6月將推出同樣「有色有膽」的13.3吋ASUS VivoBook S13，其擁有極窄邊框螢幕、88%螢幕佔比、178度廣視角、100% sRGB，提供身歷其境的視覺饗宴。在效能方面，最高搭載第10代Intel Core i5處理器、8GB記憶體及NVIDIA MX330獨立顯示卡；配備512 GB PCIe SSD固態硬碟，可快速存取所需內容；幻彩白、搖滾黑還搭載NumberPad虛擬數字觸控板，處理數字時更加輕鬆。全新VivoBook S13共有幻彩白、搖滾黑及幻彩獨角獸三色供消費者做選擇；重量僅有1.2公斤，可隨時放入包包輕鬆隨行，不論是工作、學習或娛樂，隨時隨地展現自我。

(科技)