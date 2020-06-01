國際能源署（International Energy Agency，IEA）認為目前雖然處於COVID-19大流行的階段，然而樂觀預期明年可再生能源的使用量將止跌回升，受到疫情影響有限。

IEA修正2019年10月的預測，預估2020年的可再生能源總部署量約為167GW， 比去年的部署量下降約13％。在2019年10月當時，該署預估太陽能將佔最大比重，大約106.4GW，這比2019年的113.7GW的太陽能略有減少。

而目前IEA預計，2020年太陽能部署量可能會下降至90GW的規模，這是因 為基礎建設和供應鏈的延遲，封城與居家隔離等措施，還有補助和貸款計畫可能出現問題等等。

儘管有一些計畫開發商已經暗示大規模的太陽能計畫正在受到病毒大流行的阻礙，但大多數人強調，這些延誤是在幾周和幾個月內，而不是更長的時期。 另外，太陽能開發商，尤其是歐洲的太陽能開發商表示，目前在融資方面沒 有遇到任何重大問題。由Solar Media組織的大型太陽能線上高峰會的與會者表 示，即使短期內在資產負債表上可能看不到好看的數字，但目前融資還不算是太大的問題。

IEA 評估，雖然今年許多市場將受到 COVID-19 大流行的衝擊，但是美國市場得以倖免，因為太陽能開發商急於在抵免期限到期之前完成計畫。因此 IEA 表示，展望未來，可再生能源整體有望在2021年強勁反彈，回到2019年的水準。到那時，短期疫情造成的動盪大概會抵消約10％的成長率。

IEA執行長Fatih Birol表示，可再生能源的抗跌能力對產業來說是個好消息，但鑑於疫情蔓延的程度相當廣泛，還是不能等閒視之。他表示，各國正在繼續建造新的風力發電與太陽能發電廠，但步伐要慢得多。甚至在Covid-19大流行來臨之前，世界就需要大大加快可再生能源的部署，以便有機會實現其能源和氣候目標。他繼續指出，在當今健康與經濟的嚴重威脅下，各國政府絕不能忽視加強再生能源轉型，以使我們能夠從安全，可持續的道路上擺脫危機。

根據 IEA 的最新分析，可再生能源將是今年成長最快的發電領域，在其他發電市場遭受衝擊的背景下，將有助於可再生能源繼續提高其佔有比重。

(工商 )