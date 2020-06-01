曾伴隨許多藝文愛好者在閱讀與咖啡之間，以潮流知青之姿度過無數個青春晝夜的書店咖啡品牌，隨著誠品敦南店劃時代的落幕，也於六月一日與誠品新二十四小時書店於誠品信義店正式登場，更以聚攏閱讀、音樂、文創展演與飲食的人文平台為定位，邀請各界旅人在此休憩交會、彼此激盪藝文靈感，共同創造知性美好的質感聚所。

從早晨八點至凌晨一點，提供從晨醒人到夜讀者都能盡情享受的全天候餐食，不僅引領Vegan Bakery樂活浪潮，創新研發番薯黑豆吐司、馬鈴薯吐司、蜂蜜無花果麵包等逾十種選用台灣在地食材的蔬食麵包，也提供打造城市樂活風尚的早午餐與手作精緻鹹甜食的英式雙人下午茶。

為接軌精彩的夜讀新生活，讓書迷們在深夜裡也能品味台灣庶民小吃與感受微醺閱讀的新奇體驗，不僅推出炙燒澳洲和牛頰牛肉麵、傳統小籠包、無骨雞爪凍滷味拼盤與胡麻藜麥涼麵等深受喜愛的地道宵夜，更特別攜手擁有逾四十年資歷的台灣調酒教父王靈安，於晚間時段共同開展夜讀沙龍時光，以蘇格蘭高品質單一純麥百富威士忌及亨利爵士琴酒為基底，揉和台灣在地好茶與LAVAZZA「TIERRA」咖啡豆，激盪出一系列獨家限定調酒，讓夜讀的滋味更加豐厚迷人。

透著誘人碳焙香氣的「炙燒澳洲和牛頰牛肉麵」。（圖片提供／eslite café）

揉和台灣在地好茶與LAVAZZA咖啡豆，激盪出適配書香的佳釀。（圖片提供／eslite café）

＊提醒你：飲酒過量．有礙健康！

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(中時電子報)