美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）日前被白人警察蕭文（Derek Chauvin）膝蓋壓頸長達5分鐘，最後窒息死亡；佛洛伊德之死點燃美國長期以來種族歧視問題，各州爆發激烈示威與抗議。沒想到在英國居然有2名少年模仿相同的動作，臉上還帶有戲謔笑容，引爆怒火。

回顧事發當時，佛洛伊德被白人警察膝蓋壓頸在人行道上，鼻子不斷滲出血；佛洛伊德不斷求饒會配合，但警方仍不肯罷手，連一旁路過行人勸說都無用。佛洛伊德最後叫出來，「媽媽、媽媽，我受夠了。」接著整個人陷入昏迷，送醫搶救後仍然身亡。

佛洛伊德之死引起全美人民憤怒，德州、亞利桑那州以及維吉尼亞州宣布進入災難緊急狀態；另外，有18州27個城市實施宵禁。沒想到就在事件愈演愈烈之際，居然還有人以此事件開玩笑；從推特上瘋傳的照片可以看到，英國2名少年模仿白人警察把佛洛伊德壓在地上的畫面。

雖然照片上有「Police brutality」標籤，但2人臉上都帶有戲謔笑容，引起眾人憤怒。網友痛批，玩過頭了吧、真白目，簡直在家屬身上撒鹽；還有網友肉搜出，這2名少年是即將進入華威大學（Warwick University）的大一新鮮人；對此校方表示，譴責該行為，但目前無證據顯示2人與本校有何關係。

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(中時電子報)