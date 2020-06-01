新冠肺炎(COVID-19)於台灣國內獲得控制，政府除持續鬆綁民眾生活防疫措施外，原本限制購買與出口的醫療口罩，也預定自即日起（6月1日）開放內銷及出口，防疫題材持續輪動，加上隨各國逐步解封，紡織景氣漸露曙光，紡織股近期出現輪動，高價股儒鴻(1476)和聚陽(1477)，到中低價的聚隆(1466)、南緯(1467)，短線都有表現。其中聚隆及南緯今早更雙雙站上漲停板。

南緯本身營業項目包含隔離衣代工，從用量最大的P1到P2、P3等級都有，隨著政府開放出口，市場也看好訂單商機可期。南緯去年全年EPS為-0.74元，今年首季EPS為-0.68元，4月單月EPS為-0.22元。

聚隆為加工絲生產商，疫情爆發下，跨足口罩熔噴布生產，斥約一千萬元建置首條熔噴布生產線，預定本月量產，月產能30噸，可供給100萬片口罩所需熔噴布。聚隆去年EPS為-0.89元，今年首季EPS為-0.11元。聚隆主要營業產品包括尼龍原絲、聚酯原絲、超細纖維複合絲、尼龍加工絲、聚酯加工絲、超細複合加工絲及居家清潔用品系列之終端產品。主要經營團隊來自於台化公司內部之技術與管理人才，現有埔鹽廠、芳苑廠、斗六廠、二水廠，四個生產工廠及彰化辦事處等五個營業處所。

(時報資訊)