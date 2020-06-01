為了穩定緊盯美元的匯率，以及大舉撥款給主權財富基金，以投資因新冠肺炎疫情而跌深的股票，沙烏地阿拉伯4月外匯存底大幅縮水。

近幾年來沙國的外匯存底大致保持在5000億美元水準，主要以美國公債等低風險資產形式儲備，隨之而來的穩定性讓沙國得以維持本幣里亞爾（riyal）緊盯美元的匯率政策，並展現該國的財政實力，為支應國家龐大支出計畫而舉債數十億美元。

沙國央行周日宣布，外匯存底總額繼3月減少239億美元，創下20年來最大單月跌幅後，4月再減247億美元，降為4486億美元。沙國央行在3、4月向「公共投資基金」（Public Investment Fund,PIF）撥款400億美元，在新冠肺炎全球大流行期間逢低買進外國股票。

沙國財政部長賈丹（Mohammed al-Jadaan）此前表示，這是為了抓住進場機會的一次性撥款。但金融界普遍認為此舉將為後續類似的撥款開啟門戶，在原油價格仍然低迷與疫情尚未消失之際，將削弱沙國央行的安全網。

根據5月披露的美國監管文件，今年第一季沙烏地阿拉伯RIF基金約砸下5億美元購買臉書、華特迪士尼與萬豪國際（Marriott International）股票，同時也斥資約5億美元購買思科系統、花旗集團、美國銀行（Bank of America）、嘉年華遊輪（Carnival Corporation & plc）和Live Nation Entertainment，並買進7.14億美元的波音公司股票。

(時報資訊)