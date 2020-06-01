記憶體製造廠旺宏(2337)看好NOR Flash第二季價格調漲以及後市，但美系外資唱反調，預期NOR Flash第三季價格將季減個位數百分比，及存在華為5G基地台庫存過高風險，將記憶體製造廠旺宏、華邦電(2344)降評至減碼。

美系外資發布最新報告指出，旺宏先前表示今年下半年有機會調漲NOR Flash價格，主要受惠在於華為5G基地台建置需求強勁，不過，一旦大客戶華為停止拉貨，可能造成旺宏高密度NOR Flash產品價格下滑，將旺宏投資評等從「中立」調降至「減碼」，目標價從32元降到26.5元。

美系外資表示，隨著華為智慧型手機需求減弱，中密度及低密度NOR Flash今年第三季價格可能季減約5%，且利基型DRAM第三季價格也難如市場預期將續揚，恐導致華邦電再度虧損，將華邦電評等從「中立」調降至「減碼」，目標價自12.5元下調到11.5元。

旺宏公司日前表示，目前產能利用率維持滿載，第二季編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格可望上漲個位數，並預計單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）價格也將上漲1%至3%。隨著應用不斷增加，旺宏董事長吳敏求預期，高密度NOR Flash與8Gb以下的低密度SLC NAND Flash市場都可能出現供需失調情況，其中，高密度NOR Flash供需失調情況甚至不排除延續到明年。

另外，DRAM廠南亞科(2408)預期宅經濟商機持續可望帶動第三季合約價續漲，不過，近期土洋法人均對記憶體股較無著墨，以逢高調節為主，持續壓抑相關個股股價表現。

(時報資訊)