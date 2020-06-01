美國總統川普針對香港國安法下令取消香港特殊貿易地位、制裁中港官員，相關措施被市場視為雷聲大雨點小，上周五美股尾盤急拉，周一亞股、台股及港股等亦擺脫上周陰霾全數開高，各國相繼解封拼經濟，台灣亦因疫情受控，觀光餐飲業務回溫，觀光類股延續上周漲勢。

其中，美食-KY(2723)續強，中低價股新天地(8940)、燦星旅(2719)、天蔥(2740)亮燈漲停，全達(8068)、愛普(6531)、凱鈺(5468)、營邦(3693)及義隆電(2458)等盤中股價漲停，股王大立光(3008)及台積電(2330)亦回穩。

在電子及傳產攜手強攻下，盤中台股指數大漲逾百點，站上11000點關卡，截至11點35分為止，加權股價指數為11083.44點，上漲141.28點，成交量1122.3億元；OTC指數為149.23點，上漲1.85點，成交量338.22億元。

今日上市各類股以橡膠類股表現最佳，上漲2.71%，其次是電子零組件類股及類股，分別上漲2.63%及2.53%，表現較差者為生醫類股、機電類股及網路通信類股。

其中，生醫類股上漲0.3%，機電類股上漲0.4%、網路通信類股上漲0.45%；上櫃部分，表現最佳為遊戲類股，上漲2.39%，表現最差為紡織類股，上漲0.37%。

就技術面來看，儘管有美國制裁香港國安法疑慮，上周台股未受到太多影響，加權股價指數收盤10942.16點，累計一周上漲131.01點，漲幅為1.21%，周K線收紅，連續第2周收紅K，周成交值為8778.34億，較前一周下滑。

OTC指數收盤為147.38點，上漲3.23點，漲幅為2.24%，周K線收紅，已連續第10周收紅K，周成交值為2515.17億，較前一周下滑。

今天台股在美國針對香港國安法制裁雷聲大雨點小下，台股指數跳空開高，站回11000點關卡；近日指數再探月線有守，維持高檔震盪態勢未變，惟短線需留意指標步入高檔區，修正壓力逐步增強，且指數於萬一橫盤已有五周時間，留意久盤後修正壓力增溫。

由於季線、月線走空格局尚未扭轉，且外資減碼態勢未變，預期指數難擺脫區間整理格局，在指數上有壓、下有撐之下，預期將在月線至半年線之間震盪整理。

分析師表示，歐美國家經濟陸續解封，台灣也將於6月7日大規模解封，政府各項紓困措施與7月振興券上路，有助刺激內需消費、活絡經濟。

不過，美中關係再度緊張，香港地緣政治風險升溫，且台股上檔年線、半年線反壓沉重，但是下檔月線支撐強勁，預期指數仍為區間震盪整理格局，建議逢低佈局不追高。

在選股部分，市場主流仍在電子股，但因新出現華為禁令使得強弱間出現洗牌，首先看好中國去美化的替代需求取向，其次疫情重塑世人工作型態，遠距辦公的設備需求方興未艾，所以IC設計、伺服器相關以及5G設備較無疑慮。

至於5月醫療生技大放異彩也大幅震盪，在全球陸續解封復工後，疫情潛藏再升高的可能，疫苗、試劑與醫藥想像空間大。

由於進入股東會及除權息旺季，有鑑於經濟緩步復甦，油價低檔徘徊，高殖利率股的成長性、業務穩定性要列入考量，建議暫時觀望。

另外，宜鼎(5289)受惠於伺服器記憶體需求旺盛，營運展望正向，可逢低佈局。

(時報資訊)