大陸國家衛健委1日公告，5月31日大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例16例，均為境外輸入病例，其中四川11例，內蒙古3例，廣東2例，創5月10日以來新高；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
據路透引述央視新聞報導，5月31日0到24時，四川新增新型冠狀病毒肺炎確診病例11例（均為境外輸入，5月30日乘坐飛機從埃及開羅出發，同日抵達成都後即接受隔離醫學觀察和動態診療，5月31日確診）。
無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者16例（境外輸入13例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察8例（境外輸入4例）；尚在醫學觀察無症狀感染者397例（境外輸入34例）。
截至5月31日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例76例（其中重症病例3例），累計治癒出院病例7萬8307例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬3017例，現有疑似病例3例。而累計追蹤到密切接觸者74萬5147人，尚在醫學觀察的密切接觸者4723人。
(旺報 )
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