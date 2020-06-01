由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今（1）日正式宣布，武藝高超的「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」將於即日起至本月8日霸氣上陣！

「銀牙」武術剛柔並濟，行雲流水間將流水岩碎拳演繹淋漓盡致，舉手投足間展現強大氣場，氣勢十足且威力令人震懾。官方團隊為紀念「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」於《一拳超人：最強之男》中嶄露頭角，特別舉辦熱鬧紀念活動，包含限時登錄限時招募券免費送、限時招募回饋、角色試煉等。

精彩活動不僅如此，「第1屆即時對戰錦標賽」也即將震撼來襲！凡玩家等級達52等且本賽季段位積分達到1200的英雄玩家們，皆能取得報名資格，晉級挑戰錦標賽，爭鋒最強英雄稱號！驚喜滿滿的精彩活動保證讓英雄們隨心所欲、開心暢玩！

最強戰火一觸即發！《一拳超人：最強之男》「第1屆即時對戰錦標賽」即將全面開戰！

當英雄們等級達到52級且本賽季段位積分達到1200，即可於6月13日5:00am起至6月16日5:00am報名「第1屆即時對戰錦標賽」海選資格，完成報名海選賽的玩家將於6月19日9:00pm至10:00pm挑戰爭奪跨服競技256名，挑戰當日10:30pm即可至遊戲內完整查看晉級資訊，成功晉級的英雄們將於6月21日6:00pm挑戰最終總決賽。

更值得一提的是，凡參與晉級賽的玩家，系統將於6月21日5:00am公布隨機分組名單，256名參賽者將分為東部、西部賽區進行對戰，玩家們將有機會與知名遊戲意見領袖、繁中版各個英雄好手一決勝負！角逐戰場上最高榮耀！且凡參與「第1屆即時對戰錦標賽」的玩家們，皆有機會抱走驚喜實體贈品及與豐富虛寶獎勵！喜愛《一拳超人：最強之男》的玩家千萬別錯過！

《一拳超人：最強之男》「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」獨特魅力、技能設定全新解密！

銀牙，S級英雄排名第3名，本名為邦古。流水岩碎拳的創始人，一代宗師的典範，同時也為惡名昭彰、首席弟子「餓狼」的師傅。戰鬥時抱持著盡量不殺害對手的信念，但實際下手卻不知輕重。具有極高強的戰鬥實力，為英雄協會中傑出佼佼者，即使面對龍級怪人，仍能一擊必殺，遭受敵人致命攻擊時，受到的傷害也極小，無論其攻防皆擁有一流水準。

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄「銀牙」精彩設定搶先觀看！（圖／掌中新遊 提供）

S級英雄 銀牙

聲優：山路和弘

系列：格鬥

陣營：英雄

定位：全體格檔，全體堅韌護盾輸出

技能：

普攻：牙插指。對單體目標造成120%攻擊傷害，並讓自身進入「暴走」狀態1回合(傷害提高30%)。

絕技：流水岩碎拳。對整列每名敵人5連擊造成150%攻擊傷害，有100%機率使受擊目標「內傷」。

被動：

主拳法奧義。開場味全隊增加30%格擋率2回合，己方角色觸發格擋後，獲得「堅韌」(吸收7%自身生命值的傷害，每回合3次)。永久增加自身生命值。限制解除到五星可增強被動效果。

極．主拳法奧義。開場味全隊增加30%格擋率2回合，己方角色觸發格擋後，獲得「堅韌」(吸收8%自身生命值的傷害，每回合4次)。永久增加自身生命值。

《一拳超人：最強之男》「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」熱血紀念活動6月1日驚喜來襲！（圖／掌中新遊 提供）

《一拳超人：最強之男》「流水岩碎拳一代宗師 銀牙」熱血紀念活動情報限時展開！

【活動1】限時登錄

活動時間：2020.05.31 05:00 - 2020.06.07 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，即可獲得豪華虛寶登入獎勵。

活動期間內登入遊戲，即可獲得登入獎勵。（圖／掌中新遊 提供）

【活動2】「S級英雄 銀牙」限時招募

活動時間：2020.06.01 05:00 - 2020.06.08 05:00

活動內容：凡於活動期間使用限時招募券參與「限時招募」，即有機會抽中限時招募專屬SSR英雄 銀牙。

【活動3】「S級英雄 銀牙」限時招募回饋

活動時間：2020.06.01 05:00 - 2020.06.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

活動期間內至「限時招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。（圖／掌中新遊 提供）

【活動4】「S級英雄 銀牙」角色試煉

活動時間：2020.06.01 05:00 - 2020.06.08 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定英雄角色「銀牙」完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

使用指定英雄角色「銀牙」完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。（圖／掌中新遊 提供）

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

《一拳超人：最強之男》雙平臺下載QRcode（圖／掌中新遊 提供）

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