時力立委陳椒華、民進黨立委洪申翰及國內環保團體今日於立院中興大樓共同召開記者會呼籲，面對氣候變遷問題，台灣不該再漠視，應盡快催生環境資源部。

台灣水資源保育聯盟蔡志宏理事長表示，20年來政府早已覺察要讓台灣的環境永續完好，需要有一個綜合治理環境資源、事權統一的環境資源當責機構。歷任環保署長也都認為將與環境有關卻支離破碎分散到經濟部、內政部、交通部、農委會、地方政府等部門的事務，整合成為環資部才能有效保護台灣的各項環境自然資源，提供子孫永續的生存環境，環保署才不致淪為褐色經濟的保護署。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政律師指出，目前急需解決的問題，包括水資源保育機關過於分散、氣候變遷問題缺乏整體面的因應規劃單位、缺乏國家整體環境基礎研究等等問題，這些都亟需成立「環境資源部」，來全面性的整合推動自然環境生態保護以及自然資源明智利用。

陳椒華說，環境議題不是只有污染防治而已，牽涉到氣候變遷調適、生態保育、明智利用、國土復育等，整合相關部門設立環境資源部已延宕多年，不利於推動整體國家永續發展的工作，很多部會也因前途未定，而影響整個組織狀況。在2月初向立法院長游錫堃建議持續推動環境資源部，當場獲得游院長支持，希望行政院趕緊將環資部組織法草案送立院院審查，讓行政立法部門一起在下個會期將環資部催生出來。

(中時 )