女嗆罵鄰居「死番人」 慘遭對方呼巴掌都被起訴 12:102020/06/01 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢(陳志賢攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 謝姓男子與鄰居潘女，為了住處大樓1樓大門的開關問題，發生口角；潘女憤而嗆罵謝男「死番人」；謝男則打潘女巴掌，互控對方公然侮辱、傷害罪；台北地檢署起訴2人。 檢方調查，去年11月間，謝、潘2人因住處大樓1樓大門的開關問題，一言不合發生口角，潘女當眾嗆罵謝男「死番人」。 謝男則打了潘女一巴掌，致潘女右臉頰挫傷；事後2人鬧進警局互控，分別被依公然侮辱及傷害罪送辦。檢方因雙方無法達成和解，只好依法將2人起訴。 (中時 ) #起訴 #問題 #大門 #開關 #口角 也許您會感興趣 社會熱門新聞 里長娘撿回舊鐵櫃1年後赫見百萬金磚 物歸後代 - 社會 國1驚見穿雲箭！白色特斯拉直衝 大貨車遭穿肚 - 社會 她將過世嬤遺體藏冰箱16年 爽領500萬老人年金 - 社會 獨家》日前才傳弊案遭搜 國防部網軍士官留遺書失蹤4天 - 社會 女孩海邊撿到巨大「綠貝殼」 父激動大叫：發財了 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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