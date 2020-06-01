謝姓男子與鄰居潘女，為了住處大樓1樓大門的開關問題，發生口角；潘女憤而嗆罵謝男「死番人」；謝男則打潘女巴掌，互控對方公然侮辱、傷害罪；台北地檢署起訴2人。

檢方調查，去年11月間，謝、潘2人因住處大樓1樓大門的開關問題，一言不合發生口角，潘女當眾嗆罵謝男「死番人」。

謝男則打了潘女一巴掌，致潘女右臉頰挫傷；事後2人鬧進警局互控，分別被依公然侮辱及傷害罪送辦。檢方因雙方無法達成和解，只好依法將2人起訴。

(中時 )