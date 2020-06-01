國內疫情趨緩，政府為刺激消費，將推出「振興券」，每人可以換取3000元振興券，但得要先支付1000元現金，引發爭議。對此，桃園市議員王浩宇要大家在批評之前，先摸著良心問「真的有受影響嗎？」

王浩宇在臉書指出，馬英九時代發消費券時，同時具備紓困跟振興的任務，針對經濟受影響的弱勢者紓困，針對有消費力的人振興，但最後效果較偏向紓困而沒有振興。

此次的狀況是，紓困的部分早已透過1萬、3萬、紓困貸款等補助發放，中低收弱勢家庭也早有相關補助，振興券是為了刺激經濟發展而非幫助弱勢，針對沒有能力花1000元的中低收入戶與弱勢，政府也直接發給3000元振興券，對於有能力的民眾，政府不但希望大家花1000換3000拿去消費，更希望消費的不只是這3000元，能有更多的資金進到市場。

王浩宇表示，無論如何這些錢都是人民納稅錢、都是舉債而來，當然該去精算效益謹慎發放，如果搞得好像政府欠你錢一樣，稍稍不合意就在網路上說政府不是、政府不聽民意，這樣的心態不是很妥當，「畢竟，台灣大部分的人並沒有受到疫情影響。批評之前，請摸著良心問，你真的有受影響嗎？」

(中時電子報)