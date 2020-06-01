台中市府表示，斷水斷電後建物不能使用，地主台糖公司應善盡管理之責。（盧金足攝）

台中市與檢警等單位組成聯合執行小組，1日針對中科購物廣場執行停止供水供電。（盧金足攝）

台中市府施鐵腕！1日上午由都發局長黃文彬率隊，會同台中地檢署、台中市警察局第六分局、台電台中區營業處、台灣自來水第四區管理處台中服務所等單位，組成聯合執行小組，針對中科購物廣場執行停止供水供電。斷水斷電後建物不能使用，地主台糖公司應善盡管理之責。

台中市府都發局長黃文彬表示，都發局3月會同警方現場張貼公告，將依行政執行法第27條、第28條規定於1個月後執行停止供水供電，已充分給業者改善時間，目前廣場土地上的建物屬違章建築，等同沒有申報公安檢查，有公安疑慮，經周邊民眾多次反應，若都發局漠視，形同讓承租店家與消費大眾共同承擔公安風險，市府必須依法行政。

為保障民眾合法權益，市府於去年11月已函文通知深耕公司與商家做好溝通，力盡善後，等同寬限期多給6個月的時間，在停止供水供電後，中市府勞工局、法制局同步啟動相關協助作為，包括員工轉職協助工作及法律諮詢，保障民眾合法權益。

科購物廣場承租業者深耕公司偽造文書被告上法院，經最高行政法院於去年7月撤銷臨時建物許可定讞，業者不服提行政救濟與行政救濟「再審」，2月被最高行政法院駁回，全案確認，因此購物廣場之地上建物均為違章建築。

市府1日會同台中地方檢察署、台電、自來水公司依法對中科購物廣場執行停止供水供電，同時由中市府勞工局、法制局啟動相關員工轉職協助工作及法律諮詢，保障民眾合法權益。

針對「深耕公司」承租中科購物廣場，涉入「偽造文書」一案，最高法庭刑事庭於2016年12月判決定讞，地主台糖公司隨即在2017年1月份行文給都發局相關定讞資料，都發局依法於2018年3月份撤銷深耕公司的臨時建物許可，業者不服，提行政救濟。

最高行政法院於2019年7月駁回，撤銷臨時建物許可定讞，深耕公司不服，於2020年提出提行政救濟與行政救濟「再審」，2020年2月被最高行政法院駁回，全案確認，因此中科購物廣場之地上建物已是違章建築。

(中時 )