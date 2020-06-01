國家衛生研究院（國衛院）宣布，與國防醫學院預防醫學研究所（國防醫學院預醫所）共同合作之「新型冠狀病毒快篩試劑」已陸續收到十多家具相關生產製造經驗之廠商投件申請。歷經嚴謹的審核程序與機制，已有五家公司正式完成技轉授權簽約，包含尖端（4186）、台灣奈米碳素、安特羅(6564)、鼎群科技與冷泉港生技公司。

國衛院表示，這次有多家廠商採取策略聯盟的方式遞件申請，透過結合上、中、下游的力量，包含抗體生產、試劑製造到臨床試驗等重要環節，期盼藉由運用所屬技術優勢發揮加乘效果，以利快速完成快篩試劑的開發工作。

國防醫學院預醫所、國衛院之共同開發，以具有高度專一性、能辨識新型冠狀病毒之單株抗體，進行抗原快篩試劑之優化及商品化，此類抗原快篩試劑利用特異性抗體檢測鼻咽拭子中是否具有新型冠狀病毒抗原，具有成本低、檢測時間短(10-15分鐘)、無需搭配儀器操作、優良的靈敏度與專一性等優點，應可配合政府的防疫政策，做為第一線篩檢工具。

(工商 )