必應創造（6625）再度取得2021年臺北跨年晚會承辦權，將整合商圈、擴大跨年商機，並將配合市府將整個跨年活動拉長時間、擴大區域為全城性節慶系列活動。

必應臺北跨年總統籌陳宜盈表示，今年節目設計會與時事話題、社會氣氛與關注的事件一同包裝，並規畫讓市民參與創作內容，將素材累積、運用在跨年夜的表演節目。

必應去年首度主辦臺北跨年晚會，玩跨界、拚5G，創造高轉播收視率，臺北捷運當日破320萬人次也創歷史新高。

為了讓今年的臺北跨年晚會有看頭，演製團隊將在硬體創意設定在絢爛中打造出具3D立體結構的獨立表演空間，以運用「不對稱性」概念，融入各主題表演，軟體整合將配合今年市府將整個跨年活動拉長時間、擴大區域的全城性節慶系列活動。

必應今年延展商圈合作範圍遍及臺北市，燈飾裝置、藝術造景、實體活動將延伸放大，除了整合各區在地特色與文化產業，也邀企業品牌共同發想創意。

(工商 )