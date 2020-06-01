新華社報導，作為A股市場第一個指數，上證綜指截至2010年5月末，10年間僅上漲約10％。面對有關方面對於「指數失真」的熱議，上海證券交易所回應稱，將著手對其進行完善優化。

5月29日是5月最後一個交易日，滬指收報2,852點，較2010年5月末上漲約10％。同時，截至5月末，滬市總市值達到人民幣（下同）34.94兆元，是10年前同期的2.34倍。

股票指數是對股票市場整體價格水平的反映，對上市公司整體發展情況具有重要表徵意義，對市場參與人投資決策、財富管理具有重要現實作用。滬指「10年漲一成」引發各方關注，許多市場參與人認為有必要對現行指數編制方式進行調整。

上交所表示，作為A股市場第一個指數，上證綜指推出以來整體走勢與宏觀經濟總量變化趨勢一致，基本反映了國民經濟發展情況。近年來，隨著宏觀經濟結構轉型升級的步伐加快，A股市場在規模快速發展壯大的同時，內在結構發生了深刻變化，從而出現了指數短期走勢與經濟運行狀況階段性背離的情況。

值得注意的是，伴隨全球科技創新力變革的歷史進程，近10年來國際代表性指數編制方法也在不斷完善中。標普、恆生等指數公司均對其標杆指數的編制方法進行了優化。日本交易所集團也擬對TOPIX指數的編制方法進行持續修改。

上交所相關負責人透露，本著科學、客觀、開放的態度，上交所近年來協同中證指數有限公司持續跟蹤國際指數編制方法的發展趨勢，在徵詢市場意見建議的同時對指數功能完善進行了深入研究。

這位負責人表示，基於大陸投資者結構和上證綜指獨特的標誌性地位，指數的調整優化需要審慎評估、綜合考量。下一步，上交所將充分聽取市場各方意見並藉鑒國際實踐經驗，研究上證綜指編制方法完善方案，在修訂指數表徵功能的同時，盡量實現與現有指數無縫銜接，保證指數的連續性和穩定性，維護市場正常的交易秩序。

(工商 )