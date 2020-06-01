愛奇藝自製選秀節目《青春有你2》5月30日晚間8點舉辦「最終舞台成團之夜」直播，最終排名出爐，由劉雨昕、虞書欣、許佳琪、喻言、謝可寅、安崎、趙小棠、孔雪兒和陸柯燃拿下前9名，獲得女團出道資格，這九位女孩將組成女團「THE9」進行活動。

劉雨昕、虞書欣的C位之爭，一直都是觀眾看點之一，在前面6次排名都是由個性可愛、直率的虞書欣坐穩第一，劉雨昕則在後期憑藉帥氣、破格的演出直追。此次最終排名，劉雨昕以最高票數1735萬票拿下第一名成為女團C位，與第二名虞書欣差距4百多萬票，劉雨昕在發表感想時哭了出來，「只要堅持，不管多遠都能到達，我們都做到了，這個夏天沒有留下遺憾。」除此之外，劉雨昕也得到海外評選最受歡迎的殊榮，更見證到她的高人氣。

劉雨昕贏得第一名殊榮。（愛奇藝台灣站提供）

而虞書欣也感性替自己澄清：「我不是小公主，我只是一個普通女孩子，愛唱歌、愛表演的女孩。」為證明自己的演唱實力，現場還清唱兩句，俏皮感謝大家，「我證明了，謝謝大家！」可愛表現讓LISA露出欣慰表情，不斷替虞書欣拍手。

(中時 )